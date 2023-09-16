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Adana'daki antik kentte hazine bulundu

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Adana'da bulunan 7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda içi altın ve sikke dolu küp bulundu.

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