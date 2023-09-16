Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'daki antik kentte hazine bulundu Adana'daki antik kentte hazine bulundu 16 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 23:40 Güncelleme: 16 Eylül 2023 Cumartesi 23:40 Adana'da bulunan 7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda içi altın ve sikke dolu küp bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650612b52fada0361264cbc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da vapurda genç kıza korkunç saldırı kamerada Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı Antalya'da genç kadın denizde ölü bulundu İzmir’de büyük orman yangını! İstanbul Kapalıçarşı'da yangın Esenyurt'ta suç çetesinden 250 bin dolarlık hırsızlık Camideki skandal görüntüler! Zanlı yakalandı Nakşibendi şeyhinin torunu ABD'de hayatını kaybetti CHP İzmir Kongresi'nde kavga: Sandalyeler havada uçuştu!