Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'daki at yarışında feci kaza Adana'daki at yarışında feci kaza 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 21:25 Adana'da koşulan at yarışında ilk 100 metre geçilirken yarıştaki 2 atın arasında kalan at, dengesinin kaybederek takla attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f5b0f0cee8620896cee33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TIR şoförünün çöpe attığı valizlerden bakın ne çıktı! Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem Polisten HDP İstanbul İl Başkanı'na tokat Bir kadın cinayeti daha! Hemşire eşini katletti! İstanbul'da protesto gerginliği! Çok sayıda gözaltı var Türkiye'de üretilen cihaz alay konusu oldu! ''Dünya bize gülüyor'' Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama