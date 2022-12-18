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Adana'daki at yarışında feci kaza

Adana'da koşulan at yarışında ilk 100 metre geçilirken yarıştaki 2 atın arasında kalan at, dengesinin kaybederek takla attı.

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