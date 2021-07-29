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  4. Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu

Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopterlerin müdahalesi başladı.

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