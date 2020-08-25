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  3. 25 Ağustos 2020 12:15

Adana'daki yangın üçüncü gününde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

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