  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Ocak 2020 16:50

''Adanalı'' dizisinin yıldızından estetik açıklaması

"Adanalı" dizisinde canlandırdığı karakterle ünlenen Tuğçe Özbudak'ın geçirdiği estetik operasyonlar herkesi şaşırtmıştı. Özbudak bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Video Galeri
Liseli kıza kabusu yaşattı
Liseli kıza kabusu yaşattı
Video Galeri
Esenyurt'ta iğrenç olay! İkisi de gözaltına alındı
Esenyurt'ta iğrenç olay! İkisi de gözaltına alındı
Video Galeri
Salgın İtalya'ya sıçradı ! 7 bin kişilik gemi karantinada
Salgın İtalya'ya sıçradı ! 7 bin kişilik gemi karantinada
Video Galeri
2 çocuk annesi kadın, evli sevgilisini tuvalette öldürdü
2 çocuk annesi kadın, evli sevgilisini tuvalette öldürdü
Video Galeri
Gece kulübünde çalışan 3 kadına kanlı pusu: 1 ölü, 2 yaralı
Gece kulübünde çalışan 3 kadına kanlı pusu: 1 ölü, 2 yaralı
Video Galeri
558 yılında İstanbul'u vuran depremin izleri bulundu
558 yılında İstanbul'u vuran depremin izleri bulundu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM