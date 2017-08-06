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  3. 06 Ağustos 2017 20:15

Adanalı şehit gözyaşlarıyla uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Özel Harekat Polisi Erhan Konuk, Adana’nın Pozantı ilçesinde toprağa verildi.

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