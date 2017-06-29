  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Haziran 2017 10:45

Adanalılar sıcaklarda bici bici ile serinliyor

Yaz dönemlerinde yenilen buz püresi, pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbetten yapılan Adana'ya özgü bir tür tatlı olan bici bici sezonu açıldı. Akşamları bici bici yiyerek serinleyen Adanalılar, tatlının "Adana kebabı" gibi tescillenmesini isti

Video Galeri
Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada
Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada
Video Galeri
40 derece sıcaklık onlar için serin hava
40 derece sıcaklık onlar için serin hava
Video Galeri
Eve yapılan baskında çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
Eve yapılan baskında çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
Video Galeri
Kulağından arı soktu, kalp krizinden hayatını kaybetti
Kulağından arı soktu, kalp krizinden hayatını kaybetti
Video Galeri
Diyarbakırda korkutan yangın
Diyarbakırda korkutan yangın
Video Galeri
Ölümden saniyelerle kurtuldu
Ölümden saniyelerle kurtuldu