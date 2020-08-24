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  3. 24 Ağustos 2020 14:35

Adana'nın ciğerleri yanıyor! 6 köy tahliye edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 90'dan fazla ekibin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgedeki 6 köy ve 800 hane boşaltıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

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