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  3. 13 Ağustos 2018 13:45

Adana’nın gerdanlıkları: Taş Köprü ve Misis Köprüsü

Adana’da 6 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan, dünyada halen kullanımda olan en eski iki köprü olarak bilinen Taş Köprü ve Misis Köprüsü, bin 700 yaşında bile ilk günkü gibi görkemi ile ayakta duruyor. Adana’nın ortasından geçen Seyhan nehri üzerinde kurulan, Seyhan ve Yüreğir’i birbirine bağlayan Taşköprü ile 20 kilometre ilerideki Misis ilçesinden geçen Ceyhan Nehri üzerinde kurulu...

Bilgin Pro
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