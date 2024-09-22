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  4. Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında

Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında

Adana'da etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

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