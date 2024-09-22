Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 10:20 Adana'da etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66efc546bed02a0c69028443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM Otoyolu'nda ölümle dans kamerada Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki Erdoğan New York'ta böyle karşılandı Mourinho'dan derbi sonrası şaşırtan hareket Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti Şişli'de plazada yangın paniği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı Mert Hakan Yandaş'tan derbi öncesi dikkat çeken paylaşım Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü...