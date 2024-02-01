Anasayfa Video Galeriler Gündem Aday gösterilmeyen CHP'li isimden tepki mitingi Aday gösterilmeyen CHP'li isimden tepki mitingi 01 Şubat 2024 Perşembe Saat: 14:00 Güncelleme: 01 Şubat 2024 Perşembe 14:00 CHP'nin seçimlerde yeniden aday göstermediği Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran miting yaparak CHP yönetimine ön seçim çağrısında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bb79dde755bdd0080d8993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor Bahçeli'ye çok özel hediye! Yapımı 3 ay sürdü Tapu Müdürlüğü binasında korkutan yangın Bu fotoğraf 1 yıl arayla aynı ilimizde, aynı noktada, aynı günde çekildi Adanalı depremzedeler bir kez daha yıkıldı! İYİ Parti'nin Sivas adayı, adaylıktan çekildi Taksici ''üşümesin'' diye aldığı yolcu tarafından vuruldu Tarihi Kemeraltı Çarşısında yangın Markette ocak ayının zam şampiyonu belli oldu