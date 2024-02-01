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Aday gösterilmeyen CHP'li isimden tepki mitingi

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CHP'nin seçimlerde yeniden aday göstermediği Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran miting yaparak CHP yönetimine ön seçim çağrısında bulundu.

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