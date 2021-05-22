Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı sirenli İstanbul turu: Açıklama gecikmedi

Beşiktaş'ın averaj farkıyla şampiyon olduğu akşam Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük eski takımı Galatasaray'a gol atarak darbe vurmuştu. Bu gol sonrası Galatasaray taraftarından gelen tepkilere isyan eden golcü oyuncunun eşi Merve Büyük açıklama yapmıştı. Merve Büyük bu kez de sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla gündeme oturdu.

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