  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Adı yenidoğan çetesine karışan bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi

Adı yenidoğan çetesine karışan bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi

Güncelleme:

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Pes! 4'üncü yüzyıldan kalma tarihin üzerini mozaikle kapattılar
Pes! 4'üncü yüzyıldan kalma tarihin üzerini mozaikle kapattılar
Dünyanın En İyi Turizm Köyü seçilen Türkiye'nin ''Kıyamet Köyü''ne sonbaharda turist akını
Dünyanın En İyi Turizm Köyü seçilen Türkiye'nin ''Kıyamet Köyü''ne sonbaharda turist akını
Elinde bebek kanı olan yenidoğan çetesi soruşturmasında kilit isimden ilk açıklama
Elinde bebek kanı olan yenidoğan çetesi soruşturmasında kilit isimden ilk açıklama
İsrail mülteci kampını cehenneme çevirdi: Onlarca ölü ve yaralı var
İsrail mülteci kampını cehenneme çevirdi: Onlarca ölü ve yaralı var
Taksiyi çalıp, İzmir sokaklarını birbirine kattı
Taksiyi çalıp, İzmir sokaklarını birbirine kattı
Burası bir berber mi yoksa hayvanat bahçesi mi, kararı siz verin
Burası bir berber mi yoksa hayvanat bahçesi mi, kararı siz verin
Görüntüler Türkiye'den: Aç kalıp karavanlara saldıran ayılar kamerada
Görüntüler Türkiye'den: Aç kalıp karavanlara saldıran ayılar kamerada
Ehliyetsiz trafik teröristi 16 yaşındaki Zeynep'i öldürdü
Ehliyetsiz trafik teröristi 16 yaşındaki Zeynep'i öldürdü
Yine bir KYK kız öğrenci yurdu, yine bir asansör kazası
Yine bir KYK kız öğrenci yurdu, yine bir asansör kazası