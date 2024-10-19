Anasayfa Video Galeriler Gündem Adı yenidoğan çetesine karışan bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi Adı yenidoğan çetesine karışan bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi 19 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 11:47 Güncelleme: 19 Ekim 2024 Cumartesi 11:47 İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6713720ede5eb2cd070390b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pes! 4'üncü yüzyıldan kalma tarihin üzerini mozaikle kapattılar Dünyanın En İyi Turizm Köyü seçilen Türkiye'nin ''Kıyamet Köyü''ne sonbaharda turist akını Elinde bebek kanı olan yenidoğan çetesi soruşturmasında kilit isimden ilk açıklama İsrail mülteci kampını cehenneme çevirdi: Onlarca ölü ve yaralı var Taksiyi çalıp, İzmir sokaklarını birbirine kattı Burası bir berber mi yoksa hayvanat bahçesi mi, kararı siz verin Görüntüler Türkiye'den: Aç kalıp karavanlara saldıran ayılar kamerada Ehliyetsiz trafik teröristi 16 yaşındaki Zeynep'i öldürdü Yine bir KYK kız öğrenci yurdu, yine bir asansör kazası