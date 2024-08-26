Anasayfa Video Galeriler Gündem Adil Öksüz’ü kaçıran şüpheli yakalandı Adil Öksüz’ü kaçıran şüpheli yakalandı 26 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 11:16 Güncelleme: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:16 İstanbul'da düzenlenen operasyonla, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçışına yardım eden zanlının da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cc39f10b160e76fa04ada3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Aranıyorum'' deyip cep telefonunu çaldı O Türkiye'nin ''su'' avcısı: Elindeki tellerle il il, ilçe ilçe su arıyor... 58 bin TL'lik drift kamerada Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi Otomobil sıcakta alev topuna döndü 19 aydır aranıyordu, bulunduğu yer ''pes'' dedirtti Eğirdir Gölü'nün yok oluşu havadan görüntülendi Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Burası Türkiye'nin efsaneleriyle tüyler ürperten gölü