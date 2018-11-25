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  3. 25 Kasım 2018 16:40

Adını verdiği şehrin kadınlarına ekmek kapısı oldu

Bin yıldır madenci şehri olan ve Türkiye’de adını değerli bir madenden alan tek il olan Gümüşhane’de ülkenin değerli maden cevheri olan gümüş, önce kentin adı ardından da kadınların el emeği, göz nuru, ekmek kapısı olarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 13 yıl önce açılan ve bugüne kadar düzenlenen 21 kursa katılan 198 kişinin belge aldığı Gümüş...

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