Anasayfa Video Galeriler Gündem Adının Cehennem Vadisi olduğuna bakmayın; burası Türkiye'nin gizli cenneti Adının Cehennem Vadisi olduğuna bakmayın; burası Türkiye'nin gizli cenneti 10 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 12:56 Türkiye'nin en büyük kanyonlarından olan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b7396a34dc85c7160fad13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor: 12 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da korkutan manzara Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada İstanbul'da 13 katlı apartmanda yangın paniği: Alevler çatıyı, dumanlar gökyüzünü sardı Yük gemisinde şiddetli patlama İstanbul'da skandal görüntüler: Belediye çalışanları yol kesip adam dövdü Antalyaspor'un yeni forma tanıtımı olay oldu Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 kişi öldü Şener Şen'in oyununda izleyicilere cam şişeli saldırı