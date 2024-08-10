Adının Cehennem Vadisi olduğuna bakmayın; burası Türkiye'nin gizli cenneti

Türkiye'nin en büyük kanyonlarından olan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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