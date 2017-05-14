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  3. 14 Mayıs 2017 23:15

Adıyamanda 2 kardeşin cesedi bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş 2 erkek kardeşin cesedi bulundu.

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TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu
TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu
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Eskişehirde feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Eskişehirde feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
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Kartalda polis şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
Kartalda polis şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
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Kestane ağaçlarını kurutan katil arılara çare bulunamıyor
Kestane ağaçlarını kurutan katil arılara çare bulunamıyor
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Başsavcı Alperin hayatını kaybettiği kazayla ilgili flaş gelişme
Başsavcı Alperin hayatını kaybettiği kazayla ilgili flaş gelişme
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Kartal'da polis hırsız kovalamacası
Kartal'da polis hırsız kovalamacası