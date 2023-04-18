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Adıyaman'da 5 katlı bina çöktü

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Adıyaman'da, depremde ağır hasar gören 5 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü.

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