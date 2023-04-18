Anasayfa Video Galeriler Gündem Adıyaman'da 5 katlı bina çöktü Adıyaman'da 5 katlı bina çöktü 18 Nisan 2023 Salı Saat: 11:20 Güncelleme: 18 Nisan 2023 Salı 11:20 Adıyaman'da, depremde ağır hasar gören 5 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643e52cb0af94a5bbb2dba43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor! Çarpışan otomobiller alev aldı; Ölü ve yaralılar var Motosikletli şehir magandaları dehşet saçtı İnternette şimdi de ''fitre'' dolandırıcılığı İran'da yeni toplu zehirlenme vakaları Meral Akşener'in ''fısıldaması'' canlı yayına böyle yansıdı Mevzular Açık Mikrofon'da ortalık karıştı, fenalaşanlar oldu Mescid-i Aksa'da binlerce kişilik Kadir Gecesi İmamoğlu: ''Herkesin yüzü gülecek artık''