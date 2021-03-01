Anasayfa Video Galeriler Gündem Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı 01 Mart 2021 Pazartesi Saat: 21:30 Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan alacak sonucunda 1 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603d32be0bc8ef6bcf6b2e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu kez doktor, hasta yakınlarına saldırdı! Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu Hatay'da peş peşe 3 hortum! CHP'den Bakan Soylu'ya ''azmettirici'' suçlaması Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını Kadınların kavgası mahalle kavgasına dönüştü! Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu Adana'da yakalanan teröristin kimliği şoke etti!