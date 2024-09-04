Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif

Adıyaman'da magnezyum ve kalsiyum karışımı suyun damlaya damlaya oluşturduğu sarkıt ve dikitlerin bulunduğu yeni bir mağara keşfedildi.

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