Anasayfa Video Galeriler Gündem Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif 04 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 14:05 Güncelleme: 04 Eylül 2024 Çarşamba 14:05 Adıyaman'da magnezyum ve kalsiyum karışımı suyun damlaya damlaya oluşturduğu sarkıt ve dikitlerin bulunduğu yeni bir mağara keşfedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d83f134796bcb04f0fa823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi Gizli cennet Masiro Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler