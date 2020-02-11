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  3. 11 Şubat 2020 12:00

Adıyaman'da facia: Aynı aileden 3 kişi öldü

Adıyaman’ın Bozhöyük köyünde sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

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