Anasayfa Video Galeriler Gündem Adıyaman'da korkutan deprem: Çevre iller de sallandı Adıyaman'da korkutan deprem: Çevre iller de sallandı 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 16:35 AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6661bb3872963bdfe10a36d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı Antalya'da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor İstanbul'da öğretmene kanlı infaz Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti