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  3. 29 Mayıs 2017 20:15

Adıyamanda otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1’i bebek toplam 5 kişi yaralandı.

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Paramparça olan araçtan sağ kurtuldu
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