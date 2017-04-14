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  3. 14 Nisan 2017 15:45

Adıyamanda sel felaketi! Köprüler yerinden söküldü

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde gece başlayan aşırı yağıştan dolayı meydana gelen selde 32 yerleşim biriminin yolu sular altında kaldı. Sel suları köprü ve menfezleri yerinden sökerek sürükledi.

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