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  4. Adıyamanlı depremzededen belediye başkanına: ''Neredesin artist?''

Adıyamanlı depremzededen belediye başkanına: ''Neredesin artist?''

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da bir depremzedenin AK Partili Belediye Başkanı'na "neredesin artist" diyerek tepki gösterdi.

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