Anasayfa Video Galeriler Gündem Adıyamanlı depremzededen belediye başkanına: ''Neredesin artist?'' Adıyamanlı depremzededen belediye başkanına: ''Neredesin artist?'' 14 Şubat 2023 Salı Saat: 08:15 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da bir depremzedenin AK Partili Belediye Başkanı'na "neredesin artist" diyerek tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb18e68f1dc546035fa113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 31 bini aştı Depremzedeler için kurulan çadır kentte yangın ''Eski, dökük bir araç...'' Eleştiri oklarının hedefindeki Uğur Aslan'dan yeni açıklama Ellerinde Türk Bayrağı ile Hatay'a geldiler Haluk Levent gelişmeyi böyle duyurdu: ''Söz vermiştik, ilk alımlarımızı yaptık'' 185 saat sonra gelen mucize: 10 yaşındaki Ayça kurtarıldı Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal'dan haber var Başkanın istifasını isteyen Kılıçdaroğlu, SPK'ya gitti Deprem bölgesindeki TOKİ konutları hasar gördü mü?