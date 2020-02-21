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  3. 21 Şubat 2020 15:05

Adliye çıkışı ortalık karıştı! Dehşet anları kamerada

Samsun'da 16 yaşındaki genç, adliye çıkışı tartıştığı yengesinin arkadaşı olduğu öne sürülen kişiyi omzundan bıçakladı. O anlar kameralara yansıdı.

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