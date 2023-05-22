Anasayfa Video Galeriler Gündem Adliye önünde intihar girişimi! ''Bu mektubu devletin savcısı okuyacak'' Adliye önünde intihar girişimi! ''Bu mektubu devletin savcısı okuyacak'' 22 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 15:40 İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na önünde havaya ateş eden bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, başsavcıya mektup iletilmesini istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646b62c663ae4c62a033d033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı Muğla'da yolu yağışı yolları beyaza bürüdü Erdoğan: ''Trakya'nın artık şu gidişini bozun'' Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş'tan görüşme sonrası ilk açıklama Eski Ülkü Ocakları Başkanı 14 Mayıs'ın galibini açıkladı Meteor düşme anı saniye saniye kamerada! Gece gündüze döndü Damat mı eşkıya mı, düğün mü savaş mı ? Türkiye'de yaşayan kuş türleri objektiflere böyle yansıdı Deprem onu yaşarken öldürdü; şimdi yaşadığını kanıtlayamıyor!