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  4. Adliye önünde intihar girişimi! ''Bu mektubu devletin savcısı okuyacak''

Adliye önünde intihar girişimi! ''Bu mektubu devletin savcısı okuyacak''

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na önünde havaya ateş eden bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, başsavcıya mektup iletilmesini istedi.

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