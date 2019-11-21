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  3. 21 Kasım 2019 13:55

Adliye önünde kan döküldü: Ölü ve yaralılar var

Batman'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davaya katılmak için adliyeye gelen akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

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