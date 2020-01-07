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  3. 07 Ocak 2020 12:30

Adliye önünde silahlar konuştu: 1 ölü!

Kayseri'de 68 yaşında olduğu tespit edilen bir kişi avukat oğlunun eski müvekkilini adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdü.

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