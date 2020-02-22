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  3. 22 Şubat 2020 17:05

Adliyede avukata dayak! 15 kişi birden saldırdı

Avukat Aybars Adıgüzel, İstanbul'daki Bakırköy Adliyesi'nde saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanırken darp anının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

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