Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Adliyede bir gün'' başlığı ile paylaşmıştı: Fenomen avukata soruşturma ''Adliyede bir gün'' başlığı ile paylaşmıştı: Fenomen avukata soruşturma 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 17:50 Avukat Fatma Begüm Kaçmaz, ‘Adliyede bir gün’ başlığı ile sosyal medyada video paylaşımı yapmıştı. Fenomen avukata paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b9c3b311a3360d8e0dc263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Transfer haberi veriyordu: Ümit Özat canlı yayında böyle düştü Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı Hababam Sınıfı oyuncularının bu görüntüleri olay oldu Trafikte falçatalı manyak! 3 kişiyi yaraladı Muhabirinin zor anları: Canlı yayında rögara düştü Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı Trafikte moto kuryeye silahlı darp Sayıştay'ın Atatürk Orman Çiftliği raporunda korkunç ayrıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi tutuklandı