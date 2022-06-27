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  4. ''Adliyede bir gün'' başlığı ile paylaşmıştı: Fenomen avukata soruşturma

''Adliyede bir gün'' başlığı ile paylaşmıştı: Fenomen avukata soruşturma

Avukat Fatma Begüm Kaçmaz, ‘Adliyede bir gün’ başlığı ile sosyal medyada video paylaşımı yapmıştı. Fenomen avukata paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı.

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