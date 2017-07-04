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  3. 04 Temmuz 2017 22:15

Adliyede dehşet! Bir polis şehit

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan adliyede 1 polisi öldürdü, CHP Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy'u yaraladı.

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Ercişte cinayet: 2 ölü, 3 yaralı
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Ateş cambazı az kalsın yanıyordu
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Arkadaşları vurulan pazarcı esnafı ev bastı: 4 yaralı
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Mardinde terör örgütü PKKya ağır darbe