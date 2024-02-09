Anasayfa Video Galeriler Gündem Adliyedeki saldırı girişiminde işte teröristlerin çantalarından çıkanlar Adliyedeki saldırı girişiminde işte teröristlerin çantalarından çıkanlar 09 Şubat 2024 Cuma Saat: 13:20 Güncelleme: 09 Şubat 2024 Cuma 13:20 İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırı girişimini gerçekleştiren saldırganların çantalarından çıkan mermi, plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c5fc78430dbe01db0a4233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pavyon modasına Tuğba Ekinci de uydu; sahneye çıkıp dans edip şarkı söyledi Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi Faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi belli oldu Baltalı vahşette taciz iddiası: ''Bana sarkıntılık ediyordu'' 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ''kolon kesilmiş'' deyip tahliyesini istedi İş adamlarını hedef alan şantaj çetesi çökertildi PKK'ya Irak ve Suriye'de bir darbe daha Kiracısını darbeden emlak kralına 7 yıl 1 ay hapis Güneşin bile üşüdüğü şehir! 55 yılın en sert kışı geldi; evler kara gömüldü