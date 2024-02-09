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  4. Adliyedeki saldırı girişiminde işte teröristlerin çantalarından çıkanlar

Adliyedeki saldırı girişiminde işte teröristlerin çantalarından çıkanlar

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İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırı girişimini gerçekleştiren saldırganların çantalarından çıkan mermi, plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

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