Adnan Oktar'ın bir günü çizgi film oldu

''İlişkiye girme sırası'' tartışması ölümle bitmişti: Olayla ilgili yeni gelişme

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Tünelden geçerken kendinden geçti!

O Türkiye'nin canavarı! Kendisi 70 ama kafasındaki taş 600 TL