Anasayfa Video Galeriler Gündem Adnan Oktar'ın bir günü çizgi film oldu Adnan Oktar'ın bir günü çizgi film oldu 10 Eylül 2021 Cuma Saat: 11:10 Cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın bir günü çizgi film haline getirildi. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613b1309c5649750b60d3aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşk 101'in 2. sezonundan ilk fragman geldi Markette alışveriş yaparken ''otomobil'' çarptı İstanbul’da trafik durma noktasında! Deprem ışıkları kamerada! Görenler hayatlarının şokunu yaşadı Yavaş’tan ilçe başkanlarına: ''Lafla peynir gemisi yürümüyor'' İmamoğlu'ndan metro tartışmasında hükümete ''videolu'' yanıt Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao böyle barıştı Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi Zeynep Alkan son halini paylaşarak açıkladı ''Tedavi görüyorum''