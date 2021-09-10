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Adnan Oktar'ın bir günü çizgi film oldu

Cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın bir günü çizgi film haline getirildi. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu.

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