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AFAD açıkladı: Bolu depremi Marmara depremini tetikler mi?

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin Marmara Denizi'nden geçen fayları tetikleme ihtimalini değerlendirdi.

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