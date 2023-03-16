Anasayfa Video Galeriler Gündem AFAD açıkladı: Bolu depremi Marmara depremini tetikler mi? AFAD açıkladı: Bolu depremi Marmara depremini tetikler mi? 16 Mart 2023 Perşembe Saat: 17:45 Güncelleme: 16 Mart 2023 Perşembe 17:45 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin Marmara Denizi'nden geçen fayları tetikleme ihtimalini değerlendirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64132b829b2edf5865767993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem kamerada Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ sette evlilik teklifi Şanlıurfa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya protesto 36 yıldır yaşadığını kanıtlayamıyor! Teknoloji tutkunu öğretmenin ürettiği deprem sensörü ilk testi geçti Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem Malatya'da 7 katlı bina çöktü ABD görüntüleri paylaştı! Rus uçağı İHA'yı böyle düşürdü Böyle şaka olmaz olsun! Serbest bırakılan pitbull çocuğu kaptı!