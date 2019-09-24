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  3. 24 Eylül 2019 14:00

AFAD anlattı- Deprem öncesi ve sırasında ne yapılmalı

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, deprem anında ve sırasında neler yapılabileceğine dair öneriler paylaştı.

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Trafik magandaları hem tehdit ettiler hem de şikayetçi oldular
Trafik magandaları hem tehdit ettiler hem de şikayetçi oldular
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İstanbul'da 4.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
İstanbul'da 4.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
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Atatürk Havalimanı yıkılıyor
Atatürk Havalimanı yıkılıyor
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Deprem kahini İstanbul depremi için uyarmıştı
Deprem kahini İstanbul depremi için uyarmıştı
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti
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Fatih Portakal'dan Erdoğan'a yanıt
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a yanıt
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