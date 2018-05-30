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  3. 30 Mayıs 2018 16:28

AFAD Filistin’e Umut Ol kampanyası devam ediyor

“Filistin’e Umut Ol” kampanyasının tanıtım filmlerine bir yenisi daha eklendi. Duygu yüklü filmde, Türkiye’nin yaşanan drama seyirci kalmaması ve Filistinlilerin yanında olması bir kez daha vurgulanıyor.

Bilgin Pro
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