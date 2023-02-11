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AFAD gönüllüsünden AFAD ve aHaber için skandal iddialar

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü koordinasyonsuzluğa isyan ederek, AFAD ekiplerinin aHaber yayın yapabilsin diye bekletildiği iddiasında bulundu.

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