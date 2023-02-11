Anasayfa Video Galeriler Gündem AFAD gönüllüsünden AFAD ve aHaber için skandal iddialar AFAD gönüllüsünden AFAD ve aHaber için skandal iddialar 11 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 09:35 Güncelleme: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:35 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü koordinasyonsuzluğa isyan ederek, AFAD ekiplerinin aHaber yayın yapabilsin diye bekletildiği iddiasında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e73727b7a63f26682e60b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye kan ağlıyor, TRT Diyarbakır'da dizi çekiminde! CHP'den deprem paylaşımı Rönesans Rezidans’ın enkazında ‘yaşam’ belirtisi Diyarbakır'a giden Bakan Bozdağ yuhalandı ''116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun'' ABD'den şok açıklama: ''Tanımlanamayan bir cismi vurduk'' Bir noktada daha arama kurtarma çalışmalarına son verildi Kendisini depremzede olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı 116'ncı saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş