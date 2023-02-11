AFAD gönüllüsünden AFAD ve aHaber için skandal iddialar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü koordinasyonsuzluğa isyan ederek, AFAD ekiplerinin aHaber yayın yapabilsin diye bekletildiği iddiasında bulundu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e73727b7a63f26682e60b3" allowfullscreen></iframe>