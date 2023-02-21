Anasayfa Video Galeriler Gündem AFAD'dan deprem bölgesi için ''hayati'' uyarı AFAD'dan deprem bölgesi için ''hayati'' uyarı 21 Şubat 2023 Salı Saat: 17:05 Güncelleme: 21 Şubat 2023 Salı 17:05 AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgesinde artçı sarsıntıların yıkıma neden olabileceğini belirterek, ''Vatandaşlar binalardan uzak durmalı'' uyarısında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f4cfa79983e1408a147d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: ''Be ahlaksız, be namussuz, be adi!'' Dünyanın gözü Rusya'da... Putin beklenen açıklamayı yaptı ''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı 7.6'lık depremin merkezi Elbistan'da binalar böyle yıkıldı Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia Suudi Veliaht kendi ''Kabe''sini mi inşa ediyor ? Kılıçdaroğlu: ''İktidarla birlikte zihniyeti de değiştirmemiz şart'' Aksaray'da 3 okul için tahliye kararı Depremler sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı