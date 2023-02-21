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AFAD'dan deprem bölgesi için ''hayati'' uyarı

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AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgesinde artçı sarsıntıların yıkıma neden olabileceğini belirterek, ''Vatandaşlar binalardan uzak durmalı'' uyarısında bulundu.

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