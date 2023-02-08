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''AFAD'tan talimat gelmedi, kepçeler boş boş duruyor''

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Eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, depremin vurduğu kentte kepçelerin AFAD’dan talimat alamadıkları için 2 gündür iş yapmadan beklediklerini söyledi.

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