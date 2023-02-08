Anasayfa Video Galeriler Gündem ''AFAD'tan talimat gelmedi, kepçeler boş boş duruyor'' ''AFAD'tan talimat gelmedi, kepçeler boş boş duruyor'' 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 14:35 Güncelleme: 08 Şubat 2023 Çarşamba 14:35 Eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, depremin vurduğu kentte kepçelerin AFAD’dan talimat alamadıkları için 2 gündür iş yapmadan beklediklerini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e388fbbf5d3541187965f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkazın altında ağlayan bebeğe ulaşıldı Gaziantep’te Belediye Başkanı'ndan 14 TL'lik ekmek baskını! Nedeni ortaya çıktı İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi; binalar boşaltıldı! Adıyaman'da büyük yıkım! Hayalet şehre döndü Depremin yerle bir ettiği Hatay helikopterden görüntülendi 43 saat sonra hayata dönüş kamerada Bu alçaklıktır! Sosyal medyada iğrenç canlı yayın Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı Otel enkazından 52 saat sonra çıkarıldı