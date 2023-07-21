Anasayfa Video Galeriler Gündem Afet konutlarının içi görüntülendi! Afet konutlarının içi görüntülendi! 21 Temmuz 2023 Cuma Saat: 12:15 Güncelleme: 21 Temmuz 2023 Cuma 12:15 Adana'da yapımı devam eden deprem konutlarında sona doğru yaklaşılırken, örnek dairelere eşyalar da gelmeye başladı. Dairelerin geniş ve konforlu olduğu görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ba4cb9b9192a42ad564de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir vurguncu müteahhit skandalı: Aynı evi birden fazla kişiye satmış! İstanbul'a 200 yeni metrobüs geliyor Canlı yayında gazeteci ve eski bakan birbirine girdi Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan'ın dudak dudağa aşk sahnesi olay oldu İstanbul'da silahlı kavga! Yaralılar var TEM'deki yol çalışması TEM'i de D-100'ü de kilitledi Adana'da 10 katlı bina 7 saniyede yıkıldı! Burası Türkiye'nin en renkli tarlası! Binlercesi güneşe bırakıldı Kaş ve Fethiye açıklarında balina sürüsü görüntülendi