Afet konutlarının içi görüntülendi!

Adana'da yapımı devam eden deprem konutlarında sona doğru yaklaşılırken, örnek dairelere eşyalar da gelmeye başladı. Dairelerin geniş ve konforlu olduğu görüldü.

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