Anasayfa Video Galeriler Gündem Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu 05 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 16:00 KOSGEB tarafından işletmelere verilen acil durum kredisinde limit 250 bin liraya çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610be0ec547897649d29fd13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Termik santralde hasar var mı? Bakan son durumu açıkladı Kadıköy Belediyesi'nden orman yangınlarıyla mücadeleye için 3. ekibini yola çıktı İtfaiyenin uyarılarını dinlemeyen vatandaş Şahan Gökbakar'ı isyan ettirdi Heybeliada'da 1 yıl önce yanan ormanın son hali görüntülendi Antalya'ya 1 günlük yağmur müjdesi Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi Aydın'da kundaklama iddiası ortalığı karıştırdı: Eli sopalı grup linç ediyordu Metrobüs asansöründe kabus! 8 kişi fenalaştı Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni rotası oraya oldu