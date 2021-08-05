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  4. Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu

Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu

KOSGEB tarafından işletmelere verilen acil durum kredisinde limit 250 bin liraya çıkarıldı.

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