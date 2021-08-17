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Afgan gazeteci gözyaşlarına boğuldu: Bayrağımı indirdiler

Taliban'dan kaçmak için hayatlarını tehlikeye atan Afganların görüntüleri yürek burkarken Afgan gazeteci tüm dünyanın önünde gözyaşlarına boğuldu.

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