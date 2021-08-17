Anasayfa Video Galeriler Gündem Afgan gazeteci gözyaşlarına boğuldu: Bayrağımı indirdiler Afgan gazeteci gözyaşlarına boğuldu: Bayrağımı indirdiler 17 Ağustos 2021 Salı Saat: 17:40 Taliban'dan kaçmak için hayatlarını tehlikeye atan Afganların görüntüleri yürek burkarken Afgan gazeteci tüm dünyanın önünde gözyaşlarına boğuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611bca6cf917ba15cc472ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afganistan’dan uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan kişinin cansız bedeni görüntülendi Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması Fotoğraflar Türkiye'den! Yaz günü kent beyaza büründü Uzman isim beklenen Marmara depremi için tarih verdi Ünlü Afgan yönetmen Türkiye'ye teşekkür etti Haydar Baş belgeselinin 2. bölümü izleyiciyle buluşuyor Aleyna Tilki, Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa gömdü Kaza yapan sürücü şokun etkisiyle araçtan inemedi