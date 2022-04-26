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Afgan hırsız çetesi İstanbul'da iş başında!

İstanbul Sultangazi'de müşteri kılığında içeri giren bir kişi mağazada baktığı cep telefonunu alıp kaçtı. Hırsızlık anı dükkan sahibinin peşinden koşması kameraya yansıdı.

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