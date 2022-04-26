Anasayfa Video Galeriler Gündem Afgan hırsız çetesi İstanbul'da iş başında! Afgan hırsız çetesi İstanbul'da iş başında! 26 Nisan 2022 Salı Saat: 12:20 İstanbul Sultangazi'de müşteri kılığında içeri giren bir kişi mağazada baktığı cep telefonunu alıp kaçtı. Hırsızlık anı dükkan sahibinin peşinden koşması kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267b96cd5546030795e1853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor! Adana'da tefecilere şafak operasyonu Hesabındaki parayı görünce banka şubesine koştu Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor Sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti Mehmetçiğin Türkiye'ye kaçak geçişleri durdurma operasyonu böyle görüntülendi İstanbul'da eli bıçaklı motosikletçi dehşeti! Gezi Parkı davasında tutuklanan 72 yaşındaki Mücella Yapıcı’dan şarkılı veda Bursa'da sokağa düşen uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı