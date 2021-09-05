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Afgan kadınlar sokağa indi! Taliban biber gazıyla müdahale etti

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı protesto etmek ve çalışma haklarını savunmak için sokağa çıkan bir grup kadın sokağa çıktı. Taliban, kadınlara biber gazıyla müdahalede bulundu.

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