Anasayfa Video Galeriler Gündem Afgan kadınlar sokağa indi! Taliban biber gazıyla müdahale etti Afgan kadınlar sokağa indi! Taliban biber gazıyla müdahale etti 05 Eylül 2021 Pazar Saat: 22:50 Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı protesto etmek ve çalışma haklarını savunmak için sokağa çıkan bir grup kadın sokağa çıktı. Taliban, kadınlara biber gazıyla müdahalede bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61351f959b4d602f3c2f94b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Makinistin Tekirdağ'daki kazayla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket Bozkurt'taki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Kadıköy’de can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti İstanbul'da fabrikada yangın Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş Kuzey Marmara Otoyolu'nda inanılmaz gösteri! Tünelin içerisinde 245 km ile uçarak geçti Erdoğan'ın kurdele kesen çocuğa mikrofonla müdahalesi tepki çekti Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı