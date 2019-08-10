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  3. 10 Ağustos 2019 16:16

Afgan tacizciyi yakalayıp, polise teslim etti

Denizli'nin Pamukkale ilçeisnde, 3 kız çocuğundan birini zorla götürmek isteyen Afgan uyruklu şahıs, çocuklar çığlık atınca kaçmaya başladı. Çığlıkları duyan bir genç, tacizciyi yakalayıp polise teslim etti. Şüpheli, taciz suçundan tutuklandı.

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