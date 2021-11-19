Anasayfa Video Galeriler Gündem Afganistan değil İstanbul! Üniversitede çekilen görüntüler olay oldu Afganistan değil İstanbul! Üniversitede çekilen görüntüler olay oldu 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 15:55 İstanbul'da özel bir üniversitede ellerinde kılıç ve bıçak bulunan grubun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Taliban'ı andıran görüntülerle ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61979edd2d7204236d551023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5.1'lik deprem sonrası heyelan paniği O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı'dan açıklama Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan evler var Mustafa Sarıgül’den Prof. Dr. Haydar Baş’ın kabrine ziyaret Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor! TOGG son görüntüleri paylaştı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Mado'yu protesto etti Cami derneği başkanından İmamoğlu'na: ''Karadenizlinin delikanlı sözünü yerine getirdiniz'' Kahramanlar her zaman pelerin takmazmış: Bu sefer depremde engelli öğrencisine sarılan öğretmen! Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu