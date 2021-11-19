Afganistan değil İstanbul! Üniversitede çekilen görüntüler olay oldu

İstanbul'da özel bir üniversitede ellerinde kılıç ve bıçak bulunan grubun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Taliban'ı andıran görüntülerle ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61979edd2d7204236d551023" allowfullscreen></iframe>