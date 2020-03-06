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  3. 06 Mart 2020 11:20

Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı törene saldırı anı kamerada

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı anı kameralara yansıdı.

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