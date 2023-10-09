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  4. Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bin 53'e yükseldi

Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bin 53'e yükseldi

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Afganistan'ın Herat bölgesinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 53'e yükseldi.

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