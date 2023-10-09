Anasayfa Video Galeriler Gündem Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bin 53'e yükseldi Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bin 53'e yükseldi 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 11:30 Güncelleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi 11:30 Afganistan'ın Herat bölgesinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 53'e yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6523ba2c367c5a73b56e40f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı İstanbul'un simgesi Kapalıçarşı'da büyük tehlike Bakan açıkladı! Irak ve Suriye'de teröristlere ağır darbe Türkiye'den depremin vurduğu Afganistan'a yardım İlçe merkezine inen ayılar kamerada Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen sonbahar manzarası Define avcıları kazdı; toplu mezar ortaya çıktı! Malatya'da panik yaratan deprem 21 ilde operasyon düğmesine basıldı: 148 gözaltı