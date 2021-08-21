Anasayfa Video Galeriler Gündem Afganistan'dan 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi Afganistan'dan 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi 21 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 09:35 Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeler sürüyor. 14'ü bebek toplam 160 yolcu, THY uçağı ile İstanbul'a getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61209ebabcb52525d95b1a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok videosu çekerken feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Polise hakaretler savurdu: Üniformanı üstünden çıkartacağım müptezel Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını 2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı ''Türkiye'de yaşamak istemiyorum'' diyen Afgan sınır dışı edilecek MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Fotoğraflar ortaya çıktı Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar İstanbul'da maganda terörü kamerada: Kabusu yaşadılar!